Названы условия вступления Украины в Евросоюз

В вопросе евроинтеграции Украины Европейская комиссия будет опираться на два основных критерия, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в эфире телемарафона.

"Европейская комиссия будет учитывать два основных критерия в случае с Украиной: демократия и рыночная экономика. Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников", - цитирует Маасикаса РБК-Украина.