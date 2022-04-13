Во Франции предположили, когда Россия попытается захватить Донбасс

Российские войска потенциально готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины уже в ближайшие дни, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя французского военного штаба полковника Паскаля Ланни.

По его словам, российские войска намерены захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться к Днепру. "В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, Россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, чтобы завоевать Донецкую и Луганскую области, или даже продвинуться вплоть до Днепра, если это позволит ее возможностям", - отметил он.

Ланни считает, что российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только с целью ослабления слаженности украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины, что объясняет полное уничтожение аэропорта Днепра российскими войсками. "На данном этапе не было существенного прогресса с точки зрения территориальных достижений российских войск на восточном фронте", - добавил он.