Рашад Набиев получил должность в Международной федерации дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и траспорта Рашад Набиев избран председателем новосозданной комиссии в Международной федерации дзюдо (IJF). Он возглавил Комиссию по новым технологиям и высокой производительности.

В IJF считают, что в современном мире новые технологии имеют важное значение в любой сфере деятельности, в том числе и в спорте. Международная федерация всегда открыта для новшеств и готова своевременно их применять в дзюдо. В связи с этим было принято решение создать Комиссию по новым технологиям и высокой производительности.

Ее основная миссия – при помощи применения новых технологий повышать перформанс спортсменов и добиваться всестороннего развития дзюдо.

«В этом переменчивом мире новая комиссия поможет развитию спорта через пропаганду дзюдо, - говорится в заявлении IJF. – А также будет работать для того, чтобы технологии как современное средство приносили пользу спортсменам и обществу».