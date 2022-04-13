Медведев угрожает уже Финляндии и Швеции

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше официально зарегистрированных противников, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

"Швеция и Финляндия со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально "под белы рученьки" – в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", - сообщил Медведев.

Отметим, ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. Ранее он называл акт агрессии одной из причин для возможного применения РФ ядерного оружия.