Главный прокурор Гаагского суда назвал всю Украину «местом преступления»

Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.

В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.