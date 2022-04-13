Главный прокурор Гаагского суда назвал всю Украину «местом преступления»
Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.
В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.
📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022