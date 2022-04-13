Генштаб Украины о потерях России в войне
Общие боевые потери личного состава России составляют около 19,9 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 753 танков, 1 968 боевые бронированные машины, 366 артиллерийских систем, 160 самолетов и 144 вертолетов, а также 122 РСЗО, 64 средства ПВО, 1437 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 134 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.