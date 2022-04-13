С начала войны города Украины неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей с аналогичным уровнем насилия, пишет Минобороны Британии в Twitter.

"Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине", - говорится в сообщении.

Однако, по данным британской разведки, для этого потребуются значительные уровни сил. "Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники", - отмечается в заявлении.