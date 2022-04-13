Минобразования о процессе обучения дошколят и приеме в первый класс
Программу о дошкольном образовании никто не отменял, она обновлена и усовершенствована. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем и дошкольном образовании Министерства образования Вафа Ягублу.
По словам Ягублу, куррикулум, утвержденный в 2012 году, охватывал детей в возрасте 3-6 лет. Новый госстандарт касается детей в возрасте 1-6 лет, то есть здесь речь идет о том, чему должны обучаться дети в этом возрасте.
"Если мы говорим об обучении годовалого ребенка, это не означает, что его нужно посадить за парту и обучать письму и чтению. Речь идет о его физическом, эстетическом, социально-эмоциональном развитии. Эти занятия будут проводиться в игровой форме», - отмечает Ягублу.
А заведующий отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Эльнур Алиев рассказал, как будет осуществляться прием в первый класс. По его словам, завершается подготовительная работа по приему в первый класс. В ближайшее время родители смогут увидеть объявление об этом Министерства образования.
Завотделом рассказал и о приеме детей в дошкольные образовательные учреждения. По его словам, прием проводится в массовом порядке в начале учебного года, но по закону, если в детсадах есть свободные места, то родители могут пройти регистрацию в любое время и записать своих детей в эти учебно-воспитательные заведения.
Э.Алиев также коснулся вопроса приема на работу воспитателей в детские сады. Он отметил, что ранее в Азербайджане воспитателей принимали на работу в детские сады заведующие этими учреждениями. Однако отныне воспитатели смогут работать в детсадах только после сдачи специального экзамена. «Воспитатели, успешно сдавшие экзамен по соответствующей специальности, будут приняты на вакантные места в детских садах», - сказал Алиев.
Сотрудники министерства также ответили на заявления о том, что дети перегружены домашними заданиями. В.Ягублу считает, что школьная программа не перегружена. Просто некоторые учителя перегружают детей чрезмерной домашней работой. 45 минут достаточно для обучения ученика. Ребенок также хорошо воспринимает, когда учитель правильно выбирает методику, правильно дает задания.