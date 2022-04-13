Минобразования о процессе обучения дошколят и приеме в первый класс

Программу о дошкольном образовании никто не отменял, она обновлена и усовершенствована. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общем и дошкольном образовании Министерства образования Вафа Ягублу.

По словам Ягублу, куррикулум, утвержденный в 2012 году, охватывал детей в возрасте 3-6 лет. Новый госстандарт касается детей в возрасте 1-6 лет, то есть здесь речь идет о том, чему должны обучаться дети в этом возрасте.

"Если мы говорим об обучении годовалого ребенка, это не означает, что его нужно посадить за парту и обучать письму и чтению. Речь идет о его физическом, эстетическом, социально-эмоциональном развитии. Эти занятия будут проводиться в игровой форме», - отмечает Ягублу.