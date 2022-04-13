Прокуратура США оправдала конгрессмена Куэльяра, обвинённого в связях с Азербайджаном

Министерство юстиции США не смогло найти состава преступления в визите в Азербайджан демократа из Техаса Генри Куэльяра, члена палаты представителей Конгресса США. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил адвокат конгрессмена Джошуа Берман. Сам визит, напомним, состоялся в 2013 году.

По словам Бермана, в Минюсте США заявили, что действия конгрессмена не являются объектом расследования.

В январе Федеральное бюро расследований провело обыск в доме конгрессмена. СМИ США сообщали, что Куэльяр находился в розыске во время визита в Азербайджан в 2013 году в статусе члена Азербайджанской группы дружбы в Конгрессе. Сам Куэльяр заявил, что не совершал никаких нарушений и готов сотрудничать со следствием.

Генри Куэльяр, умеренный демократ, был конгрессменом от округа Рио-Гранд в Техасе с 2005 года. В настоящее время он проводит кампанию к промежуточным выборам в Конгресс и перешел во второй тур.