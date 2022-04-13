Москва заявляет о 800 уничтоженных военных объектах Украины за сутки
Минобороны России заявило об уничтожении за сутки более 800 военных объектов на Украине, включая почти 550 мест скопления украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. (...) Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов", - цитирует Конашенкова Interfax.
Он отметил, что ракетчиками и артиллеристами поражены 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов.
По его словам, авиацией было уничтожено два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивных систем залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.
Российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Днепре и двум оружейным складам в Одесской и Донецкой области.