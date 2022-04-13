Москва заявляет о 800 уничтоженных военных объектах Украины за сутки

Минобороны России заявило об уничтожении за сутки более 800 военных объектов на Украине, включая почти 550 мест скопления украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. (...) Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов", - цитирует Конашенкова Interfax.

Он отметил, что ракетчиками и артиллеристами поражены 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов.