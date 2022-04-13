В Баку раскрыто двойное убийство 18-летней давности

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию об убийстве, произошедшем в Азербайджане 18 лет назад.

В апреле 2004 года на территории Ясамальского района было обнаружено тело Рахили Джалиловой (1947 года рождения) и ее внучки Айгюн Азизовой (1989 года рождения). По данному факту было заведено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что это преступление совершил житель Баку Анар Агаларов, ранее осужденный по статье 234.1 Уголовного кодекса и в настоящее время находящийся на лечении в специализированном лечебном центре Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Во время предварительного допроса А.Агаларов признался, что совершил преступление вместе со своим двоюродным братом, ныне покойным Теймуром Мамедовым.

По данному уголовному делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.