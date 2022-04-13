Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации в Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"Наш президент продолжит в ближайшие дни переговоры с лидерами, мы, в свою очередь, держим постоянную телефонную связь с нашими российскими и украинскими коллегами. У меня были переговоры с украинской делегацией, представленной на переговорах с Москвой. С российской стороной также поддерживаются постоянные контакты. Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи. Проведение такой встречи зависит от согласия на нее российского лидера", - цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что Турция оценивает переговоры России и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма: "В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы не подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций. Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным".