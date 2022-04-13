Чавушоглу ответил, подключится ли Турция к антироссийским санкциям

Подключение Турции к санкциям против России не реалистично, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, западные партнеры интересуются такой позицией Анкары. «Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитанная на стабилизацию ситуации», - сказал глава турецкого МИД.