Канцлер Австрии: Россия и Украина готовятся к сокрушительному сражению

«Путин и Зеленский находятся в состоянии военного мышления, но оба знают, что это должно закончиться в какой-то момент». Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, добавив, что все еще остается небольшое окно переговоров между Россией и Украиной.

Австрийский лидер выразил опасение, что перед этим будет обострение боевых действий на Донбассе.

«Обе стороны готовятся к очень напряженному и, с человеческой точки зрения, сокрушительному сражению», - сказал Нехаммер.

Напомним, что в субботу канцлер Австрии находился с визитом в Киеве, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Затем в понедельник стало известно о его встрече в Москве с Владимиром Путиным.