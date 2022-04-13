Украинские морские пехотинцы уничтожили российский беспилотник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командование морской пехоты в Facebook.

“Недавно подразделение 501-го Отдельного батальона морской пехоты приземлило российский БПЛА "Орлан-10". Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА, который шел довольно низко для такого типа беспилотников, но в досягаемости стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у беспилотника, вероятно заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы. На месте падения БПЛА обнаружили российских военных, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести беспилотник. Украинские морпехи ранили двух россиян, один из них получил тяжелое.