Можно ли при диабете поститься: Минздрав разъясняет

На вопрос, можно ли поститься при сахарном диабете, Исмаилова ответила, что «соблюдение поста для пациентов с сахарным диабетом может повысить риск развития различных осложнений. Так, пациенты с сахарным диабетом имеют высокий риск ухудшения состояния здоровья, ввиду того, что резкая смена режима питания, отказ от приема сахароснижающих препаратов, ограничение потребления жидкости может привести к таким тяжелым осложнениям, как диабетический кетоацидоз, кетоацидотическая и гиперосмолярная кома, развитию острых тромбозов, тяжелой гипогликемии. Возможными осложнениями, которые могут возникнуть в период соблюдения поста, являются нарушения метаболизма глюкозы, свободных жирных кислот и водно-электролитного баланса. И потому, прежде чем поститься, пациентам с сахарным диабетом необходимо учесть рекомендации врачей».

Рассказывая о том, какие изменения в организме больных с дефицитом инсулина происходят во время поста, Г.Исмаилова подчеркнула, что у людей без сахарного диабета потребление пищи стимулирует секрецию инсулина, что способствует депонированию глюкозы в печени и мышцах в виде гликогена: «Во время поста длительный отказ от пищи сопровождается снижением уровня глюкозы крови и уменьшением секреции инсулина. У них описанные выше процессы находятся под регулирующим влиянием инсулина и контринсулярных гормонов, что позволяет поддерживать концентрацию глюкозы в физиологическом диапазоне. В то же время у пациентов с дефицитом инсулина продолжительный пост может привести к чрезмерному распаду гликогена и увеличению глюконеогенеза и кетогенеза. Уменьшение потребляемой пищи является фактором риска развития гипогликемии».

Специалист-эксперт Минздрава, отвечая на вопрос, что некоторые постящиеся, даже те, у кого нет диабета, во время Рамазана испытывают сильную жажду, а не чувство голода, отметила, что «риск обезвоживания организма очень высок в странах с жарким и влажным климатом, а также у людей, выполняющих интенсивные физические нагрузки. Длительный отказ от приема жидкости во время поста может вызвать сильное чувство жажды. По этой причине изменения в организме человека могут увеличить риск свертывания крови и тромбообразования. Результаты ряда исследований показали, что у постящихся пациентов с сахарным диабетом тромбоз сосудов встречается чаще, чем у не постящихся».

Что касается пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, постящихся во время Рамазана, то врач отметила, что «постящиеся пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов по степени осложнения делятся на 4 группы риска. К группе очень высокого риска относятся пациенты с неконтролируемым уровнем глюкозы в крови; с сахарным диабетом 1 типа; больные с хронической почечной недостаточностью и сопутствующими острыми заболеваниями; пациенты, выполняющие интенсивные физические нагрузки; беременные женщины; больные, находящиеся на гемодиализе и др. К группе высокого риска относятся больные с любыми сопутствующими хроническими заболеваниями, больные с макрососудистыми осложнениями и др.»

По словам специалиста-эксперта Минздрава, к группе умеренного риска относятся пациенты с хорошим гликемическим контролем, проводящие адекватный самоконтроль, а также пациенты, получающие сахароснижающие препараты с меньшим риском вызвать гипогликемии: «И наконец, к группе низкого риска относятся пациенты с хорошим контролем гликемии, находящиеся на лечении только диетой, метформином, глитазонами, глиптинами (иДДП-4), без сопутствующих заболеваний. Хочу отметить, что пациентам с сахарным диабетом, которые находятся в группе очень высокого риска развития тяжелых осложнений, пост не рекомендуется. Желательно таких больных убедить не поститься во время Рамазана. Пост также может вызвать осложнения для пациентов из группы высокого риска».