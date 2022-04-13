Госдеп США официально обвинил Армению в совершении военных преступлений. Как сообщает haqqin.az, обвинение содержится в докладе Госдепа по ситуации с правами человека за 2021 год – «2021 Country Reports on Human Rights Practices».

В разделе, посвященном Армении, указывается, что в 2020 году вооруженные силы этнических армян пытали и убивали раненых азербайджанских военнопленных.

В докладе указывается, что доказательства убийства азербайджанских военнопленных содержатся в двух видеозаписях. Установление подлинности видеозаписей означает грубое нарушение со стороны Армении Женевских конвенций, как и Уголовного кодекса Армении.