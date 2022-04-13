США обвинили Армению в совершении военных преступлений главное на этот час
Госдеп США официально обвинил Армению в совершении военных преступлений. Как сообщает haqqin.az, обвинение содержится в докладе Госдепа по ситуации с правами человека за 2021 год – «2021 Country Reports on Human Rights Practices».
В разделе, посвященном Армении, указывается, что в 2020 году вооруженные силы этнических армян пытали и убивали раненых азербайджанских военнопленных.
В докладе указывается, что доказательства убийства азербайджанских военнопленных содержатся в двух видеозаписях. Установление подлинности видеозаписей означает грубое нарушение со стороны Армении Женевских конвенций, как и Уголовного кодекса Армении.
В докладе Госдепа особо отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана ведет поиск могил азербайджанцев, убитых в 1993 году в селе Башлыбель Кельбаджарского района. В частности, обнаружены останки 12 мирных жителей Азербайджана. В июне 2021 года обнаружены еще три тела, а 30 августа – очередное захоронение с множественными останками.
Подчеркиваются и массовые случаи разрушения азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кельбаджаре и Джебраиле.
Особое внимание в докладе уделяется гибели военных и гражданских лиц в результате разрыва мин. Уже после завершения войны в 2020 году в результате подрыва на минах погибли 7 азербайджанских военных и 29 гражданских лиц, десятки людей были ранены.