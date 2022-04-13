Спецпредставители Турции и Армении проведут третью встречу в Вене

Третья встреча специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений пройдет в Вене. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"Следующая встреча наших спецпредставителей пройдет снова в Вене", - сказал он, не назвав возможную дату встречи.

При этом глава МИД республики вновь выразил мнение, что переговоры между ними должны проходить либо в Турции, либо в Армении, а не на территории третьих стран.