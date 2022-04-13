«Президент России Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого нужно подготовить текст документа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет, и понимания насчет новых раундов очных переговоров между Москвой и Киевом тоже.

Пресс-секретарь президента заявил журналистам, что Кремль проинформирует СМИ, если телефонный разговор президентов России, Турции и Украины состоится.

«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», - сказал Песков, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который анонсировал такую беседу в ближайшие дни.