Евросоюз закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию на десятки миллионов евро
Евросоюз закрыл лазейку, которая позволяла правительствам ЕС экспортировать оружие на десятки миллионов евро в Россию только в прошлом году. Это происходило, несмотря на эмбарго, которое вступило в силу в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым, сообщает Reuters.
ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на временную аннексию Крыма, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.
Отмечается, что страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров. Эта лазейка подверглась резкой критике со стороны некоторых правительств Евросоюза после начала вторжения России в Украину 24 февраля.
Как пишет издание, стремясь ослабить военные усилия Кремля в Украине, ЕС ввел пять раундов широкомасштабных санкций, запрещающих экспорт в Россию большого разнообразия технологий, которые могут быть использованы оборонной промышленностью. Однако правительства ЕС не смогли немедленно согласиться отменить освобождение от продажи оружия до прошлой недели, когда лазейка была закрыта в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщили дипломаты и официальные лица ЕС. Опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС документ, исключает этот пункт. Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном сообщении о пятом пакете санкций.
По словам представителя диппредставительства Литвы в ЕС, исключение было отменено, но страны ЕС смогут продолжать перевозить российское оружие в Россию для ремонта, прежде чем оно будет возвращено в ЕС. Еврокомиссия, отвечающая за подготовку санкций, не предлагала поправку о закрытии лазейки, поскольку не известно, пользуется ли она единодушной политической поддержкой 27 стран ЕС, отметили дипломаты.
Дипломаты, присутствовавшие на встрече сообщили, что в ходе встречи на прошлой неделе посланники согласились внести поправки в текст после новой критики со стороны некоторых правительств.