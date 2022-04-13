Евросоюз закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию на десятки миллионов евро

Евросоюз закрыл лазейку, которая позволяла правительствам ЕС экспортировать оружие на десятки миллионов евро в Россию только в прошлом году. Это происходило, несмотря на эмбарго, которое вступило в силу в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым, сообщает Reuters.

ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на временную аннексию Крыма, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Отмечается, что страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров. Эта лазейка подверглась резкой критике со стороны некоторых правительств Евросоюза после начала вторжения России в Украину 24 февраля.