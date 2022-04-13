Кремль: Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва» новость дополнена
Президенту России Владимиру Путину доложили по линии Министерства ообороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота. Об этом заявил Песков журналистам, передает ТАСС.
«Разумеется», - ответил Песков на соответствующий вопрос.
При этом он не стал говорить, будут ли даны в связи с этим какие-либо поручения президента. «Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», - сказал представитель Кремля.