В подразделениях российской армии, которые уже воевали против Украины, растет число отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева в эфире "Настоящего времени".

«По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали на территории Украины, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой», - отметил он.

При этом Левиев уточнил, что на сегодня ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.