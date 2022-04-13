Правящая партия Грузии: нужно было растаможить Саакашвили со сметаной и отправить назад

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следовало бы растаможить вместе со сметаной и отправить назад.

Так Кобахидзе отреагировал на реплику журналиста, что Саакашвили упоминается в отчете госдепартамента США, и добавил, что бывший президент не упоминается в отчете как политзаключенный.

«Наверно, следовало его растоможить вместе со сметаной и отправить обратно. Это было бы гуманно, но государство действовало так, как должно было действовать», - сказал он.