Правящая партия Грузии: нужно было растаможить Саакашвили со сметаной и отправить назад
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следовало бы растаможить вместе со сметаной и отправить назад.
Так Кобахидзе отреагировал на реплику журналиста, что Саакашвили упоминается в отчете госдепартамента США, и добавил, что бывший президент не упоминается в отчете как политзаключенный.
«Наверно, следовало его растоможить вместе со сметаной и отправить обратно. Это было бы гуманно, но государство действовало так, как должно было действовать», - сказал он.
Напомним, что Саакашвили прибыл в Грузию в октябре прошлого года, спрятавшись в фуре, которая везла сметану из Украины.