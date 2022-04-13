Главное управление разведки Украины рассказало, что Россия планировала захват страны под видом стратегических военных учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Согласно информации, добытые украинской разведкой документы свидетельствуют о намерениях российских войск захватить Киев. "Группировка российских войск "Центр", которая действовала на Черниговском и Сумском направлениях, получила задание захватить левобережную часть Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это указывается в боевом распоряжении командиру 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1-й танковой армии Западного военного округа в канун войны, вечером 23 февраля, вместе с картой. В документе определены этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.