Разведка Украины освободила двух пилотов из плена

Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободило двух украинских пилотов, находившихся в российском плену. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами», - говорится в информации.

Пепеляшко утверждает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи.