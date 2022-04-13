Разведка Украины освободила двух пилотов из плена
Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободило двух украинских пилотов, находившихся в российском плену. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
«Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами», - говорится в информации.
Пепеляшко утверждает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи.
«Российские офицеры даже при допросах признавали, что их «блиц-льд» провалился и поставленных целей достичь не удалось. Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине «нациков». Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша», - говорит Пепеляшко.
Пилоты сейчас в госпитале, получают медицинскую помощь.
Как их освободили из плена – пока неизвестно.