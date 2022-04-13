Армяне все ближе к истине: Карабах может быть в составе Азербайджана

По его словам, премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте, которое состоялось накануне, был искренен, когда говорил о деталях переговорного процесса, рисках непризнания территориальной целостности Азербайджана, пишут армянские СМИ.

Время показало, что идея о том, что Карабах не имеет будущего в составе Азербайджана, была ошибочной, заявил член правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян.

«В конце концов следует понять, чего хотят армяне – героически погибнуть или жить и развиваться, имея перспективы», – сказал Виген Хачатрян, подчеркнув, что он полностью поддерживает повестку мира, провозглашенную премьер-министром.

Другой представитель правящей фракции, Лена Назарян, заявила, что мирная повестка пользуется широкой общественной поддержкой – об этом свидетельствуют ее многочисленные встречи с гражданами, в том числе с родственниками погибших военнослужащих. «Я также выражаю свою поддержку премьер-министру, министру иностранных дел, всему правительству и требую претворить в жизнь провозглашенную мирную повестку», — заявила Лена Назарян.

Премьер-министр Никол Пашинян, выступая накануне в парламенте, призвал заключить мирный договор с Азербайджаном как можно быстрее. Пашинян также предупредил, что отказ от признания территориальной целостности Азербайджана чреват серьезными угрозами для Армении.