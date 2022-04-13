В ФСБ заявили об обстреле Украиной Брянской области: пострадали 7 человек видео; обновлено
7 человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.
По данным пограничников, в момент минометного обстрела на территории пункта пропуска "Новые Юрковичи" находилось более 30 украинских беженцев, ехавших в Россию.
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Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, заявили в ФСБ России. Об этом сообщает телеканал 360°.
Согласно информации, повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали.
Жители соседнего поселка Климово публикуют фотографии и видео с места событий, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт.