7 человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

По данным пограничников, в момент минометного обстрела на территории пункта пропуска "Новые Юрковичи" находилось более 30 украинских беженцев, ехавших в Россию.