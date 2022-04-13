Кремль прокомментировал возможность продолжения очных переговоров с Киевом

Понимания насчет новых раундов очных переговоров между Москвой и Киевом пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия считает Беларусь прекрасным местом для ведения переговоров с Украиной. "С нашей точки зрения, Беларусь была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров. Но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны", - ответил Песков на вопрос ТАСС, настаивает ли Россия на продолжении переговоров именно в этой стране.