Убийца директора Центра аграрного развития предстал перед судом

В Геранбое перед судом предстал 29-летний Мирхади Багиров, обвиняемый в убийстве директора Центра аграрного развития при Министерстве сельского хозяйства.

Haqqin.az сообщает, что уголовное дело передано в производство судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Фаига Махмудова.

Трагический инцидент произошел 8 октября прошлого года в Геранбое в административном здании Государственного центра аграрного развития. Главный бухгалтер центра Мирхади Багиров ходе возникшего между ним и директором этого центра 56-летним Зиядом Ахмедовым конфликта на почве личных отношений ударил ножом последнего. Ахмедов скончался на месте происшествия.

В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.ров задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.

По некоторым сведениям, М.Багиров - сын полковника-лейтенанта полиции в отставке Миртаги Багирова. M.Багиров много лет проработал в отделе полиции Геранбойского района.