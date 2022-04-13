Чем грозит потеря «Москвы»

Одной из задач крейсера является противовоздушная и противоракетная оборона в интересах всех сил флота: корабль несет на борту дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт», пишет «Медуза».

Как известно, на борту российского ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота РФ, вечером 13 апреля возник пожар. Украинские СМИ и политики заявили, что крейсер был поражен двумя ракетами «Нептун» украинского производства. Минобороны РФ объявило, что на крейсере начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Причину возгорания в Минобороны не назвали, заявив лишь, что она «устанавливается».

Потеря боеспособности «Москвы» может серьезно ослабить защиту сил флота, участвующих в войне с Украиной, от атак с воздуха. Вероятно, «Москва» единственная из остающихся в строю кораблей своего класса (еще есть «Варяг» на Тихоокеанском флоте и «Маршал Устинов» на Северном) при модернизации не получила новых радаров, способных эффективно засекать низколетящие цели вроде противокорабельной ракеты «Нептун».

Водоизмещение «Москвы» составляет 9800-11300 тонн. Если крейсер не удастся спасти, то это станет самой крупной боевой потерей флотов мира с 1982 года.

Согласно сайту Минобороны РФ, ракетный крейсер «Москва» был заложен в 1976 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в Украине и первоначально назывался «Слава». Через семь лет корабль ввели в состав флота. Крейсер стал головным кораблем проекта советских ракетных крейсеров, основной задачей которых была атака надводных кораблей противника с помощью противокорабельных ракет.

В 1990-е годы в процессе раздела Черноморского флота между Россией и Украиной корабль получила Россия. Киеву достался недостроенный крейсер того же класса «Украина», который до сих пор стоит на стапелях верфи в Николаеве и, возможно, был обстрелян российской артиллерией в марте 2022 года.