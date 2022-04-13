Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать газ в рублях
Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает Bloomberg со ссылкой на власти страны.
"Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует Bloomberg представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.