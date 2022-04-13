Zимоньян в Ханкенди призывает задушить Украину

В Азербайджане, как и в либеральных, пацифистских и цивилизованных кругах самой России, сложилось ясное и полное представление о личности Маргариты Симоньян. После нашумевшего обращения Марго к Пашиняну за несколько месяцев до начала второй карабах ской войны, в котором ведущий российский медиаменеджер предвещала поход «диких янычаров» на «интеллигентную Армению» и напоминала о страшилках-колыбелях своей ненеги, все последующие высказывания дочери мастера по ремонту холодильников и торговки с Краснодарского базара, в принципе, можно было оставить без внимания.

А уж после нового перевоплощения Марго во время украинской войны в теоретика национальной сегрегации и пропагандиста современного фашизма тем более. Ныне она выступает каждый день и по всем российским зомбоящикам. Открываешь холодильник – брызжущая слюной Марго, обличая бандеровцев, выскакивает и оттуда. Великоросский шовинизм, а теперь и фашизм, который блестяще предал анафеме в своих работах в эмиграции в Швейцарии Ленин, подробно изложивший мотивы царизма, бросившего все силы «на удушение Украины» (цитата принадлежит самому товарищу Ульянову-Ленину), свою вторую жизнь обрел в устах современного российского быдлокласса и его яркого представителя – Марго Симоньян. Что сразу бросается в глаза, главные радетели восставшего из пепла великоросского шовинизма – россияне с этническими армянскими корнями.

Симоньян, Багдасаров, Габрелянов, Кеосаян, Бабаян… Случайность ли? Безусловно, нет, ибо главной движущей силой адаптированной к новым геополитическим реалиям теории великоросского шовинизма стал воинствующий сепаратизм. А как известно, основоположниками сепаратистского движения – главного защитного механизма на рубежах расширяющей границы Российской империи стали армянские неформалы призыва горбачевской перестройки.

Россия вторгается в сопредельные государства и расширяет свое геополитическое присутствие с помощью оружия сепаратизма. Вот почему Симоньян и иже с нею в авангарде великоросского шовинизма.

Накануне Марго оставила новую запись. В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские сепаратисты выстроили новую символику современного фашизма, которая, кстати, была весьма популярна в Третьем рейхе – букву Z. Чем-то напоминает свастику, кто-то усматривает параллель с оккультной семиотикой, а кому-то приходит в голову и мысль об олицетворении политического шаманства.

Однако будущие поколения будут отождествлять эту проклятую букву с морем крови в удушенной, как говорил Ленин, Украине и Галиции. Марго, глава правительственного российского СМИ пишет: «Спасибо тебе, Степанакерт, за букву Z». Симоньян права в одном: в Карабахе все еще остается небольшой островок, пропагандирующий фашизм и сепаратизм. Это клеймо для Азербайджана и новой пашиняновской Армении. И вскоре Марго придется убедиться, как обе страны избавятся от взращенного в кабинетах КГБ СССР воинствующего сепаратизма и покончат с проклятым прошлым, перелистнут неудачную страницу и начнут новую мирную жизнь. И в этой жизни не останется места таким как Марго и прочей фашистской нечисти…