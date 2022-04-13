Никол Пашинян: архитектором второй карабахской войны является Серж Саргсян
«Смена власти в Армении в 1998 году была осуществлена не ради спасения Карабаха, а ради захвата власти». Об этом на пленарном заседании Национального собрания страны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на обвинения экс-президента Армении Сержа Саргсяна относительно поэтапного варианта решения карабахского конфликта.
По словам премьера, Саргсян своими высказываниями косвенно подтвердил, что смена власти в Армении в 1998 году действительно была лишь борьбой за должность главы государства.
«Именно поэтому Саргсян прокомментировал лишь один эпизод моего вчерашнего выступления. Тем самым он, по сути, констатировал, что 20-летняя история Армении имела совершенно иной подтекст, и это очень важно зафиксировать», — заявил Пашинян, добавив, что не случайно прозвучало после 44-дневной войны заявление Саргсяна о том, что по истечении второго срока президентского правления он хотел остаться во власти «во имя решения проблемы Карабаха».
Армянский премьер отметил, что, пытаясь легитимизировать свои шаги, бывшие власти Армении все связывают с вопросом Карабаха.
«О каком переговорном процессе идет речь, когда тот же Серж Саргсян в апреле 2018 года с трибуны парламента заявлял, что переговорный процесс стоит на месте и возможность его возобновления не внушает оптимизма? Тогда же третий президент заявил, что требования Азербайджана нереальны и неприемлемы для армянской стороны», - сказал Пашинян.
Он также напомнил слова Сержа Саргсяна, что «отныне нельзя возлагать надежды на то, что Азербайджан не будет пытаться решить карабахский вопрос военным путем».
«Это также является ответом на вопрос, кто в реальности является «архитектором» войны», — передает слова Пашиняна Armenia Today.