Никол Пашинян: архитектором второй карабахской войны является Серж Саргсян

«Смена власти в Армении в 1998 году была осуществлена не ради спасения Карабаха, а ради захвата власти». Об этом на пленарном заседании Национального собрания страны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на обвинения экс-президента Армении Сержа Саргсяна относительно поэтапного варианта решения карабахского конфликта.

По словам премьера, Саргсян своими высказываниями косвенно подтвердил, что смена власти в Армении в 1998 году действительно была лишь борьбой за должность главы государства.

«Именно поэтому Саргсян прокомментировал лишь один эпизод моего вчерашнего выступления. Тем самым он, по сути, констатировал, что 20-летняя история Армении имела совершенно иной подтекст, и это очень важно зафиксировать», — заявил Пашинян, добавив, что не случайно прозвучало после 44-дневной войны заявление Саргсяна о том, что по истечении второго срока президентского правления он хотел остаться во власти «во имя решения проблемы Карабаха».