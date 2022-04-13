Иран ввел в эксплуатацию новый завод по изготовлению деталей для центрифуг по обогащению урана в городе Натанз. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ознакомившееся с отчетом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"13 апреля 2022 года Иран проинформировал агентство о том, что механизмы будут запущены в тот же день", - говорится в отчете организации, без уточнения - удостоверилась ли она в факте начала эксплуатации. По информации агентства, Иран переместил соответствующее оборудование со своего закрытого объекта в городе Карадж в Натанз.