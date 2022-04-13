В Кремле заявили, что готовится ответ на расширение НАТО

«Коммерсант» пишет, что Песков согласился с заявлением замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что вступление в блок Швеции и Финляндии угрожает безъядерному статусу Балтики.

Как только Министерство обороны РФ подготовит план по укреплению западных рубежей страны в ответ на расширение НАТО, его представят на отдельном заседании у Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте вспомним, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ — для НАТО это восточный фронт. После того как будет проработан такой план нашего усиления западных рубежей, там будет содержаться перечень мер, необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента»,— сказал Песков, отвечая на вопрос издания.

Ранее сегодня, 14 апреля, Дмитрий Медведев заявил, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое, поэтому их придется укреплять, в частности серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО и развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

Отметим, что после вторжения России в Украину Швеция и Финляндия объявили о намерении вступить в Североатлантический альянс.