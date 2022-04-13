НАТО приближается к границам России: Офис Зеленского о главном просчете Москвы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия просчиталась с войной против Украины, потому что НАТО теперь приблизится к ее границам в получасе езды от Санкт-Петербурга. Об этом он написал в Telegram.

"После вступления в альянс Швеции и Финляндии, что может произойти уже в следующие полгода, Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга. И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать риски", - заявил Подоляк.