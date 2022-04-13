Испанский город на неделю станет называться Украиной

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться Украиной. Такое решение приняли городские власти в знак солидарности с украинцами, передает испанский телеканал "Антенна-3".

В городке проживает более 7 тысяч человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине, пишет Русская служба BBC.

Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.