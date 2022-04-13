Армия Украины освободила несколько населенных пунктов ФОТО
Украинские десантно-штурмовые войска освободили несколько населенных пунктов на юге Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"В частности, были заблаговременно проведены необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия. Российские войска получили значительные потери и были деморализованы. К тому же они начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили несколько украинских населенных пунктов", - говорится в сообщении.