Депутат-олигарх Джаваншир Фейзиев освобожден от должности главы азербайджано-британской межпарламентской рабочей группы. Как стало известно haqqin.az из источников в Милли Меджлисе, этот вопрос будет рассмотрен на завтрашнем заседании парламента. В повестку дня заседания включен проект постановления «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Увольнение Джаваншира Фейзиева с поста председателя азербайджано-британской межпарламентской рабочей группы, несомненно, связано с приговором, вынесенным ему ранее лондонским судом в этом году. Как известно, суд британской столицы на основании обвинения Национального агентства по борьбе с преступностью заморозил более 15 миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах членов семьи Фейзиева.

Национальное криминальное агентство утверждает, что эти средства были получены в результате коррупции и преступной деятельности в Азербайджане и переправлены в Лондон по схеме отмывания денег.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне проводил слушания по делу в течение нескольких недель и наконец вынес решение 31 января 2022 года. Согласно постановлению, 5,6 млн фунтов стерлингов, принадлежащие членам семьи Фейзиева, были конфискованы. В то же время заявлено об отсутствии достаточных доказательств того, что оставшиеся 10 млн фунтов были тоже «отмыты». Эти деньги были «возвращены владельцу». Суд также постановил, что Национальное агентство по уголовным делам может конфисковать 4,4 миллиона фунтов стерлингов у жены Фейзиева, Парваны Фейзиевой, и 1 миллион фунтов стерлингов у его сына Орхана Джаваншира. Еще 240 тысяч фунтов стерлингов подлежат конфискации у племянника Фейзиева Эльмана Джаваншира.

Напомним, что сам Джаваншир Фейзиев заявил, что деньги, хранившиеся в Лондоне, были заработаны легально, попутно оскорбив журналистов, освещавших его дело.

Однако решение лондонского суда остается в силе, и подтверждается, что депутат переводил коррупционные доходы в Великобританию по схеме отмывания денег. Таким образом, депутат потерял возможность оставаться в должности председателя межпарламентской группы дружбы Азербайджан - Великобритания и совершать рабочие визиты в Лондон в этом статусе.

Тем не менее Фейзиев по-прежнему возглавляет комитет парламентского сотрудничества ЕС - Азербайджан.