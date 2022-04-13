Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Пакистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В письме отмечается, что азербайджано-пакистанские отношения находятся на уровне крепкой дружбы и братства, а стратегическое партнерство вызывает удовлетворение.
«Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будет и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - написал глава государства.