Польша готова ответить на агрессию России мид
Представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, готова ли его страна дать отпор России в случае нападения. Об этом говорилось в его интервью ТСН.
По словам Ясины, и Польша, и НАТО готовы ответить на агрессию РФ против стран - членов альянса.
«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против всего Альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО - это красная линия для всех нас», - сказал он.
Спикер польского дипломатического ведомства также добавил, что не хотел бы, чтобы Владимир Путин совершил новый акт агрессии.
Как сообщало командование Воздушных сил ВСУ, в середине марта беспилотник РФ сначала кружил над Яворовским полигоном, очевидно, изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит польским ПВО.