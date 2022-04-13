Представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, готова ли его страна дать отпор России в случае нападения. Об этом говорилось в его интервью ТСН.

По словам Ясины, и Польша, и НАТО готовы ответить на агрессию РФ против стран - членов альянса.

«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против всего Альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО - это красная линия для всех нас», - сказал он.