В Литву прибыли американские солдаты с сотней единиц военной техники

Подразделение войск США, в составе которого более 100 единиц военной техники, прибыло в Литву для усиления ротационного контингента и участия в международных учениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу литовской армии.

"Сегодня утром в Литву прибыли солдаты 1-го батальона 109-го артиллерийского полка национальной гвардии Пенсильвании США с военной техникой... В составе подразделения - батарея с самоходными гаубицами 155 мм M109A6 Paladin и еще более 100 других транспортных средств", - говорится в сообщении.

Согласно информации, подразделение усилит находящиеся в Литве ротационные силы США и в мае примет участие в международных учениях по боевой стрельбе.