Украина работает с партнерами для получения вооружения, чтобы разблокировать Мариуполь
Украина работает с партнерами для получения вооружения, чтобы разблокировать Мариуполь, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.
"Если Украина не получит все необходимое вооружение за считанные дни, не недели, это будет означать, что больше гражданских будет убито, больше зверств будет совершено и больше украинских сел и городов будет разрушено русским наступлением. Чрезвычайно болезненно получать новости оттуда. Мы делаем все, что можем, для поддержки гражданских и защитников Мариуполя. Но чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами, чтобы получить его", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени в Киеве.