Азербайджанским имамам повысили жалование

Состоялось заседание Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана, на котором обсуждался вопрос увеличения материальной поддержки, оказываемой религиозным деятелям как лицам, пропагандирующим духовные ценности, передает АПА.

Учитывая рост зарплат и других выплат в стране, совет принял решение об увеличении на 20% суммы материальной помощи, оказываемой официально назначенным религиозным деятелям.

Ее размер для имамов составил 756 манатов (ранее 630 манатов), для их заместителей - 588 (490). Увеличение охватывает также и январь, февраль и март текущего года.

Перечисление средств на банковские счета указанных религиозных деятелей уже началось.