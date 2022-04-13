Азербайджанским имамам повысили жалование
Состоялось заседание Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана, на котором обсуждался вопрос увеличения материальной поддержки, оказываемой религиозным деятелям как лицам, пропагандирующим духовные ценности, передает АПА.
Учитывая рост зарплат и других выплат в стране, совет принял решение об увеличении на 20% суммы материальной помощи, оказываемой официально назначенным религиозным деятелям.
Ее размер для имамов составил 756 манатов (ранее 630 манатов), для их заместителей - 588 (490). Увеличение охватывает также и январь, февраль и март текущего года.
Перечисление средств на банковские счета указанных религиозных деятелей уже началось.