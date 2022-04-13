Трамп обвинил НАТО в бездействии: этот альянс – бумажный тигр

«НАТО провалила свою миссию по предотвращению кровопролития в Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне войны». Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Newsweek.

Экс-глава Белого дома считает, что будь он президентом США сейчас, войны в Украине не было бы.

«Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: мы отступили, НАТО отступила, во многих отношениях я бы назвал альянс бумажным тигром», - заявил бывший американский лидер.

Как утверждает Трамп, он буквально воссоздал НАТО, когда только занял свой пост, напомнив, что взносы большинства стран тогда были намного меньше необходимого объема.