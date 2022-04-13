«Производственное объединение «Азеригаз» заинтересовано в устранении проблем, связанных с газоснабжением, с целью развития предпринимательства в стране и продолжает работать над решением данных проблем». Об этом заявил начальник отдела расследования жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев во время встречи с предпринимателями Хазарского района столицы, сообщает пресс-служба производственного объединения.

Во встрече, проведенной в рамках акции «Открытый микрофон», приняли участие официальные представители «Азеригаз», а также представители Исполнительной власти Хазарского района и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, чтобы узнать о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере поставок газа.

Представитель средней школы № 26 Хазарского района попросил производственное объединение отложить отключение природного газа в ближайшие дни, если изменится погода. Было отмечено, что в связи с обращением будет оказана помощь. Другие предприниматели поблагодарили генерального директора «Азеригаз» Руслана Алиева, сказав, что у них нет проблем с подачей газа.