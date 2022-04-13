МИД Украины о ситуации с визитом Штайнмайера в Киев

«Скандальная ситуация с якобы отказом президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам. Она не повлияет на отношения между странами». Об этом сообщил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в обострении двусторонних отношений.

По словам Кулебы, Украина уважает институт федерального президента Германии, а сам скандал стал возможен только из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.

Напомним, на этой неделе немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский не захотел видеть Штайнмайера среди участников иностранных делегаций высокого уровня, которые в последние дни часто посещают Киев, из-за его тесных отношений с президентом России Владимиром Путиным.