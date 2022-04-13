Банк АВВ анонсирует внутренний ипотечный кредит на 25 лет от 6% годовых

Банк АВВ внес изменения в условия внутреннего ипотечного кредитования. Теперь клиенты, желающие приобрести квартиру или частный дом, могут получить внутренние ипотечные кредиты от банка АВВ с годовой процентной ставкой от 6% на срок до 25 лет и с минимальным первоначальным взносом в размере 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредитования может доходить до 500 000 манатов.

АВВ сотрудничает более чем с 30 строительными компаниями, тем самым не только способствуя развитию строительного бизнеса в стране, но и предоставляя клиентам широкий выбор возможностей. Более подробную информацию о внутренних ипотечных кредитах банка можно найти здесь. Получить кредит в режиме онлайн можно здесь. Обращение рассматривается в течение 3-5 дней.