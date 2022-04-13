США назвали условие отмены антироссийских санкций

США готовы обсудить отмену санкций против России, но выдвинули условие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как подчеркнул Салливан, ограничения могут быть отменены, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не принимают прямого участия в переговорном процессе России и Украины, добавив, что США лишь должны поддерживать Киев.