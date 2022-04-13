Кто готовит сценарий «ЛДНР» для армян Карабаха? размышления на задворках Шуши
Обыкновенное недоразумение, которое по-прежнему именуется президентом второго армянского государства, раскинувшего свои границы на несколько сел верхней части Карабаха, превращенной российскими миротворцами в «армянскую резервацию», провело скромную встречу с оставшейся в селе Агдере горсткой армянских селян. Скромная встреча, судя по описаниям армянских СМИ, ознаменовалась громкими заявлениями.
Что же провозгласил сменивший погоны гауляйтер Араик Арутюнян?
После брюссельского прорыва Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, когда впервые за всю многовековую историю армяно-азербайджанской вражды стороны приблизились к заключению окончательного мира, так называемый президент, который по своему статусу чуть выше главы сельской общины, вынес на суд Армении свой план карабахского урегулирования.
Пашинян и его сторонники – реалисты. Более того, они истинные патриоты Армении, осознавшие все угрозы и вызовы армянской государственности после второй карабахской войны. Пашинян открыто и честно заявил своему народу: мировая общественность не поддерживает устремлений к созданию в регионе второго армянского государства.
Надо примириться с Азербайджаном и Турцией, признать территориальную целостность этих государств и задуматься о будущем социальном и экономическом развитии Армении, народ которой доведен до нищенского существования. Пашинян пришел к власти с лозунгами вестернизации Армении: интеграции с ЕС, привлечения многомиллиардных инвестиций, построения самодостаточной рыночной экономики, борьбы с бюджетным воровством. Но на пути преобразования своей страны команда Пашиняна зашла в тупик. Без разрешения карабахского конфликта и полноценного мира с соседями перспектива воссоздания транспортно-коммуникационных и логистических систем Армении представляется весьма туманной, если не сказать провальной. Армения не может постоянно находиться в состоянии вечной войны и вражды. Это и есть главный тормоз для экономического возрождения страны. Не удалось вылепить из Армении и «кавказский Израиль». «Региональный Вашингтон» сам прозябает, оказавшись на обочине мировой геополитики.
Пашинян принял историческое для своей страны решение. Разрубивший гордиев узел армянский лидер, безусловно, войдет в историю, приняв роль мучеников Анвара Садата и Ицхака Равина. То есть Пашинян принимает на себя удар, спасая нацию от кучки безумцев, воспламененных фантазиями любителей древней истории и идеями узколобого национального шовинизма. Пашинян определил главный национальный приоритет: становление государственности в Армении и ее процветание. Судьба карабахских армян в восприятии нынешней армянской власти и подавляющего большинства армянского общества, поддержавшего новую «карабахскую концепцию» премьер-министра, рассматривается в рамках защиты национально-культурных прав армянской общины в Карабахе. На чем с 1991 года настаивает Азербайджан. Более того, на протяжении десятилетий Баку культивирует идею сосуществования двух общин в Карабахе.
Сразу же после, осмелюсь предположить, исторической встречи в Брюсселе в одном из карабахских сел и вырос как ядерный гриб административный лидер карабахских армян. Что же он предлагает общине в свете сложившихся новых реалий в регионе? Арутюнян, как и Пашинян, признает маловероятным сценарий объединения Карабаха с Арменией. Миацум погребен на задворках Шуши. Но при этом сепаратист напрочь исключает вероятность реинтеграции общины с Азербайджаном. И провозглашает: российские войска в Карабахе останутся навечно. Дальше больше. Арутюнян предлагает новую модель карабахского урегулирования – установление прямых вертикальных отношений с Россией. Кому-то пришла в голову роковая идея создания в Карабахе «ЛДНР» или Абхазии, а может быть, и Приднестровья.
Пашинян умыл руки. Армения отходит… И по словам Арутюняна, в игру должна вступить Россия. Хотя малообразованный лидер с коротким широким цветастым галстуком и в сельских башмаках упустил в своей новой конфигурации важную деталь – в этом регионе у армянской общины нет общей границы с Россией. Для вертикальных отношений у Арутюняна должен появиться путь сообщения с метрополией. А для этого Армения должна вступить в состав России. И утерять независимую государственность. Но для этого придется сначала свергнуть правительство Пашиняна, к чему прибегали неоднократно после окончания второй карабахской войны. Однако армянский народ, к величайшему сожалению для метрополии и огрызков разбитого «карабахского клана», оказал полный вотум доверия избранному легитимному главе правительства.
К тому же Арутюнян выразил еще одно свое чаяние – увеличить контингент российских войск и количество боевой техники. Ну а для России в разгар украинской кампании – это непозволительная роскошь. И ни один аналитик не возьмется предсказать развитие событий в регионе после завершения украинского вопроса.
Явление Арутюняна с новыми лозунгами и призывами – не случайно. В нашей жизни, тем более в нашем регионе, череда случайностей выстраивается в единую закономерность. Однако похоже, что кто-то из-за кулис попытался завертеть в нашем регионе новый сценарий «ЛДНР». Но мы это уже проходили – задолго до распятого «Арцаха», когда была расчленена игрушечная «НКР»…