Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:30

Обыкновенное недоразумение, которое по-прежнему именуется президентом второго армянского государства, раскинувшего свои границы на несколько сел верхней части Карабаха, превращенной российскими миротворцами в «армянскую резервацию», провело скромную встречу с оставшейся в селе Агдере горсткой армянских селян. Скромная встреча, судя по описаниям армянских СМИ, ознаменовалась громкими заявлениями. Что же провозгласил сменивший погоны гауляйтер Араик Арутюнян? После брюссельского прорыва Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, когда впервые за всю многовековую историю армяно-азербайджанской вражды стороны приблизились к заключению окончательного мира, так называемый президент, который по своему статусу чуть выше главы сельской общины, вынес на суд Армении свой план карабахского урегулирования.

Пашинян и его сторонники – реалисты. Более того, они истинные патриоты Армении, осознавшие все угрозы и вызовы армянской государственности после второй карабахской войны. Пашинян открыто и честно заявил своему народу: мировая общественность не поддерживает устремлений к созданию в регионе второго армянского государства. Надо примириться с Азербайджаном и Турцией, признать территориальную целостность этих государств и задуматься о будущем социальном и экономическом развитии Армении, народ которой доведен до нищенского существования. Пашинян пришел к власти с лозунгами вестернизации Армении: интеграции с ЕС, привлечения многомиллиардных инвестиций, построения самодостаточной рыночной экономики, борьбы с бюджетным воровством. Но на пути преобразования своей страны команда Пашиняна зашла в тупик. Без разрешения карабахского конфликта и полноценного мира с соседями перспектива воссоздания транспортно-коммуникационных и логистических систем Армении представляется весьма туманной, если не сказать провальной. Армения не может постоянно находиться в состоянии вечной войны и вражды. Это и есть главный тормоз для экономического возрождения страны. Не удалось вылепить из Армении и «кавказский Израиль». «Региональный Вашингтон» сам прозябает, оказавшись на обочине мировой геополитики. Пашинян принял историческое для своей страны решение. Разрубивший гордиев узел армянский лидер, безусловно, войдет в историю, приняв роль мучеников Анвара Садата и Ицхака Равина. То есть Пашинян принимает на себя удар, спасая нацию от кучки безумцев, воспламененных фантазиями любителей древней истории и идеями узколобого национального шовинизма. Пашинян определил главный национальный приоритет: становление государственности в Армении и ее процветание. Судьба карабахских армян в восприятии нынешней армянской власти и подавляющего большинства армянского общества, поддержавшего новую «карабахскую концепцию» премьер-министра, рассматривается в рамках защиты национально-культурных прав армянской общины в Карабахе. На чем с 1991 года настаивает Азербайджан. Более того, на протяжении десятилетий Баку культивирует идею сосуществования двух общин в Карабахе.